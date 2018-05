Filha de Jackie Chan diz ter dormido na rua por causa de pais homofóbicos

17:30 · 30.04.2018 por Folhapress

A filha de Jackie Chan assumiu sua homossexualidade há seis meses por meio de um post no Instagram ( Reprodução / Instagram )

"Estamos morando na rua por conta de pais homofóbicos. Nós dormimos debaixo de uma ponte e outras coisas", disse Etta.

Ani também falou que já procurou ajuda dos amigos e da família. "Todos continuam nos enviando na direção de abrigos, onde sabem que vão nos separar. Vamos ser separadas se formos a qualquer instalação do governo. E agora ninguém responde a meus telefonemas", relatou.

Etta também declarou que foi recebida com descaso em vários locais que procurou: "Nós fomos à polícia, fomos ao hospital, aos bancos de alimentos, à comunidade LGBTQ, abrigos, e nenhum deles se importam. E por isso estamos fazendo esse vídeo, porque não sabemos o que fazer. Se você [quem estiver assistindo] puder compartilhar e mostrar que estão tentando separar duas pessoas que se amam...Não entendo. Eu a amo".

A filha de Jackie Chan assumiu sua homossexualidade há seis meses por meio de um post no Instagram. A jovem é fruto do relacionamento que o ator teve com Elaine Ng enquanto estava casado com a atriz Joan Lin, sua atual esposa.

Em uma entrevista ao jornal britânico "Express", Etta declarou que não considerava o astro de Hollywood como pai. "Não tenho sentimentos por ele [Jackie]. Ele é meu pai biológico, mas não está na minha vida", afirmou ela.

Veja o depoimento de Etta Ng e de sua namorada: