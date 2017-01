09:31 · 03.01.2017 / atualizado às 09:40

Filha de Carrie Fisher conta que foi criada sem gênero ( Getty Images )

Filha da grande estrela Carrie Fisher, a também atriz Billie Lourd contou recentemente que a mãe a criou sem gênero definido.

A declaração reitera o comportamento sempre à frente de seu tempo pelo qual Carrie era tão admirada pelos fãs e amigos.

"Ela me criou para não pensar em homens e mulheres como diferentes", disse em entrevista à Teen Vogue em setembro de 2016. "Ela me criou sem gênero. É a razão pela qual ela me chamou Billie [nome que é usado tanto para o sexo masculino quando para o feminino]. Não se tratava de ser uma mulher forte - era sobre eu ser uma pessoa forte", declarou a atriz que atua no seriado adolescente Scream Queens.

Ícone feminista, Carrie Fisher faleceu no final de dezembro após complicações decorrentes de um ataque cardíaco durante um voo. A atriz tinha 60 anos.