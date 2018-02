'Festa funk' no 'BBB 18' rendeu até beijo triplo

14:19 · 24.02.2018 por Folhapress

Jéssica, Paula e Breno se beijaram no chuveiro

Nada como uma "festa funk" para animar a turma do "BBB 18" nesta sexta-feira (23). Com direito a muito "batidão", os brothers sensualizaram em gaiola montada no cenário da festa e aprenderam mais sobre o estilo musical com o cantor Buchecha.

Além disso tudo, teve discussão de estratégias, carícias, broncas e um "after party", com direito a selinho e um beijo triplo de Jéssica, Paula e Breno.

Dançando na gaiola

Ao som do ritmo carioca, os participantes aproveitaram tudo da festa, inclusive uma gaiola que fazia parte do cenário. Dentro dela, eles dançaram, sensualizaram e também deixaram alguns recados. Foi o que fizeram os brothers Lucas e Diego em mensagem às noivas.

"Não sei se vocês estão assistindo agora, mas se estiverem, estou cuidando deste rapaz", disse Lucas em mensagem à noiva de Diego. "E eu estou cuidando deste moço aqui", comentou o anjo da semana, em seguida, apontando para Lucas.

Paredão

Mas, nem tudo é festa. Entre tanto rebolado, bebidas e danças, teve também discussão sobre o paredão. Ao comentarem suas suspeitas para a votação do próximo domingo, Diego e Wagner fizeram algumas análises. "Eu acho que você está em paz, Wagner. Pelo líder e pela casa, eu acho que você está salvo", disse o escritor.

Além de tranquilizar o colega, Diego afirmou que acredita estar na mira dos líderes Ana Clara e Ayrton. "Eu acho que quem está na reta mesmo: eu, Lucas e Caruso. Eu tenho dois votos, no mínimo. Só que estou correndo o risco de ir pelo Líder".

Na discussão das estratégias desta votação, ainda rolou um papo entre Caruso, Viegas e Wagner. O publicitário afirmou que eles têm três votos e podem mandar para o paredão quem quiserem. "Se você quiser mandar o Diego, a gente manda o Diego", disse Caruso.

Conchinha e carícias

Enquanto alguns aproveitavam a noite toda para beber e curtir, outros optaram por trocas de carícias e carinhos sob o edredom. Depois da festa de quarta, em que se divertiram na piscina de bolinha, o casal Gleici e Wagner quis um repeteco.

O artista plástico trocou alguns olhares com a "sister" durante a festa. "Estou só te olhando, admirando", disse o brother. Após o flerte não deu outra: a dupla foi para a cama de solteiro no Quarto Tropical.

Mas, eles não estavam sozinhos. Sem poder curtir a noite por conta de uma lesão no pé, Kaysar foi para o quarto mais cedo descansar. Em seguida, Patrícia foi atrás do sírio. A funcionária pública se declarou para o brother e rolou até selinho. "Você me revigora aqui no jogo. Você me dá energia, não consigo explicar", disse a sister.

Bronca de pai

A noite teve também espaço para uma bronca. Ao ver a Ana Clara junto com Breno e Jéssica, Ayrtor se aproximou da filha e ameaçou ir embora da casa e levá-la junto, se ela não parasse de beber. "Mais um copo de bebida na boca, eu vou pegar minha mala, tua mala, e a gente vai embora. Eu não estou brincando com você", disse o líder da casa.

Beijo triplo

Não acabou por aí! Para fechar com chave de ouro, rolou ainda um "after party" sob o chuveiro com Breno, Jéssica e Paula. Tudo começou quando a empresária deu um beijo no rosto da personal trainer. "É para eu beijar também?", questionou Jéssica.

Com fama de garanhão, Breno, então, começou a incentivar as sisters para que elas se beijassem. Não deu outra, as duas trocaram um selinho. E não foi só isso. Logo em seguida, ainda rolou um beijo triplo com o brother. Depois da brincadeira, eles dormiram juntos no Quarto Submarino.