Fergie vira meme por cantar 'versão sexy' do hino americano na NBA

14:19 · 20.02.2018 por Folhapress

Fergie vira meme após cantar hino americano em jogo da NBA ( Divulgação )

Fergie, 42, foi convidada para cantar o hino americano no Jogo das Estrelas da NBA, a liga americana de basquete, neste domingo (18). Mas, na tentativa de inovar, a cantora acabou apresentando uma versão "sexy" e "exagerada", de acordo com os internautas.

Na internet, a versão "diferentona" de "The Star-Spangled Banner" deu origens a inúmeros memes. "A Fergie sempre foi um 'a mais', não sei porque essa surpresa toda", comentou uma fã, "Alguém avisa ela que não se pode fazer estas coisas vergonhosas hoje em dia", escreveu um outro internauta.

Nas imagens do vídeo feito durante a apresentação do "hino sexy", os jogadores aparecem segurando o riso e tentando não demonstrar estranheza. O momento icônico aconteceu antes do jogo, que reuniu as maiores estrelas do basquete no Los Angeles' Staples Center.

Desculpas

Frente à repercussão de sua apresentação, Fergie disse em nota ao site americano "TMZ" que "sempre se sentiu orgulhosa e honrada de cantar o hino e, na última apresentação, tentei fazer algo diferente."

"Eu sou uma pessoa que se arrisca artisticamente, mas claramente essa versão não saiu no tom que eu pretendia. Eu amo este país e, honestamente, dei o meu melhor", disse ela.