Felipe Titto está na UTI após infarto; Situação é estável

17:47 · 22.01.2017

Felipe Titto não tem previsão de alta, mas já postou em seu perfil no Snapchat que está bem ( Foto: Reprodução )

Felipe Titto sofreu um infarto agudo do miocárdio na manhã deste domingo (22). O ator, de 30 anos, deu entrada por volta das 9h no Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, passou por vários exames que constataram o problema. Titto está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas passa bem.

De acordo com informações do Uol, Titto contou aos médicos que estava sentindo fortes dores no peito e com o braço esquerdo formigando. "A equipe de médicos diagnosticou na hora que ele estava sofrendo um infarto e o caminhou direto para a UTI", contou um funcionário do hospital.

A assessoria do ator confirmou as informações. "Titto começou a passar mal durante a madrugada e como as dores foram ficando mais fortes, ele decidiu ir ao hospital com a mulher Mel Martinez. Os médicos diagnosticaram logo um infarto. Foi um susto e tanto, mas agora ele está bem, está falando e sem dor", disse ao Uol. Ele ainda não tem previsão de alta.

Por volta das 16h, Tito publicou uma fotyo em seu perfil no Snapchat com uma foto na cama da hospital. "Deu ruim, mas nós é zika!", escreveu Felipe Titto que ainda não tem previsão de alta.