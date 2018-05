Fátima e Túlio comemoram aniversário de amiga que os apresentou

16:52 · 05.05.2018 por Folhapress

Fátima Bernardes desembarcou mais uma fez em Recife, terra do namorado Túlio Gadêlha, neste fim de semana. A apresentadora compartilhou neste sábado (5) com seus seguidores imagens dos dois na festa de aniversário da amiga Duda Martins, produtora do "Encontro".

A pernambucana, que virou amiga pessoal de Fátima, é apontada como "cupido" do casal, já que apresentou os dois. "Muita cor, muita luz, muita energia, como a aniversariante", escreveu Fátima, num post ao lado de Duda (de vestido amarelo) e vários amigos.

Comparações com Bonner

Em entrevista recente ao programa "Estúdio CBN", Fátima falou pela primeira vez abertamente sobre seu relacionamento com Túlio e confessou se incomodar quando vê comparações com seu atual momento, e quando estava com William Bonner, de quem se separou após 26 anos.

"Isso me incomoda porque na verdade as pessoas comparam um comportamento de felicidade meu agora, com um comportamento de tristeza óbvio, de respeito pelo fim de um relacionamento de muitos anos. Não tinha como estar esbanjando felicidade naquele momento, independente do porquê o casamento terminou. Ele [o casamento] foi feliz, foi incrível durante 26 anos, tenho três filhos maravilhosos. Lamento esse tipo de comparação. Tenho certeza do que foi, da qualidade dessa relação anterior, e hoje fico feliz de me acharem feliz", declarou ela.

Fátima disse concordar com a entrevista do namorado, que, à colunista Mônica Bergamo, da "Folha de São Paulo", disse que atribuir a nova fase da jornalista somente a ele é machismo. "Felizmente a gente se encontrou em um momento que eu já estava super bem. Talvez se eu não estivesse bem, a gente não teria se aproximado. Achei incrível essa declaração [dele]. Eu respeito, não me estresso com o que as pessoas dizem", afirmou a jornalista.