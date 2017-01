08:57 · 24.01.2017 / atualizado às 10:48 por Globo

Fatima Bernardes voltou ao comando do "Encontro" ( Globo/João Miguel Júnior )

Foi com muito samba, e com o astral lá em cima, que Fátima Bernardes voltou ao comando do seu ‘Encontro’ nesta segunda-feira, 23, após as férias. Com um novo cenário, a apresentadora voltou ao palco da atração e recebeu a dupla sertaneja Marcos e Belutti, a atriz Bárbara Paz, o ex-técnico da seleção brasileira masculina de vôlei Bernardinho e o parceiro e psiquiatra Jairo Bouer.

“É uma delícia começar a semana com este reencontro. Descansar é sempre muito bom, mas voltar é melhor ainda e estava morrendo de saudades de dar este bom dia. Foram apenas três semanas, mas, para mim, a sensação foi de uma estreia. Me senti como se estivesse começando hoje. Ano novo, cenário novo, tudo novo” disse a apresentadora, que comentou ainda sobre o que deseja para o programa em 2017. “Hoje estreamos o karaokê virtual, um quadro em que artistas e o público poderão cantar com seus ídolos. E, durante o ano, teremos mais novidades, com muita música, serviço e, é claro, muita dança. O que queremos sempre é discutir assuntos importantes, que são relevantes e úteis para vida das pessoas, mas sempre com muita leveza e diversão. A ideia é divertir, sem abrir mão da informação”, concluiu.

Fátima retornou com um cenário repaginado. O novo espaço nasceu através de um concurso interno, iniciativa da direção do programa, que convidou profissionais de cenografia e arte da Globo para apresentarem suas propostas. O projeto vencedor, fruto de diferentes profissionais, foi revelado nesta segunda. A disposição do mobiliário mudou, deixando o cenário mais amplo, dando ainda mais espaço para que Fátima e seus convidados circulem pelo palco. O novo espaço segue um conceito mais clean, com cores claras, acabamentos em madeira, com texturas e elementos volumétricos e vazados, que dão maior profundidade para o cenário. Os móveis também seguem a linha clean, mas como um design moderno.

Ponto de encontro de muitas conversas, o sofá também está de cara nova e agora fica do lado esquerdo do palco. A iluminação especial dá mais um toque de cor, com luminárias com lâmpadas de filamento. No palco principal, onde ficam os músicos e por onde já passaram mais de 650 atrações, a banda continua no centro, mas ganhou uma nova cara, com LEDS fragmentados e um piso de vidro com uma iluminação especial. O novo cenário encantou a apresentadora. “Foi muito bom ver que o projeto que acompanhamos de perto, desde a criação até a conclusão, ficou tão lindo e funcional. Exatamente do jeito que queríamos e de acordo com as nossas necessidades. Com muito espaço para a dança, shows e demonstrações de esportes, por exemplo. Entrar em 2017 com cenário novo foi um marco muito bacana. Me deixou muito animada e feliz”, comemorou.

O ‘Encontro’ ganhou também uma nova identidade visual. A nova logo tem tipologia simples, com animação nas duas letras “o” da palavra Encontro: o primeiro para simbolizar o infinito, a grande diversidade de atrações; e o segundo, um círculo em movimento que sinaliza o dinamismo, uma das forças do programa. O novo logo conta também com a reprodução da assinatura de Fátima Bernardes, trazendo ainda mais da personalidade da apresentadora para o trabalho. Dessa forma, a nova identidade visual reforça a maneira como, a cada manhã, o programa promove encontros entre histórias da vida real e comentários de especialistas; dilemas de personagens de séries e novelas com os vividos por pessoas da vida real; e entre a emoção e o racional, em discussões que enriquecem o conteúdo e levam informação e diversão para o espectador. “Não ficou linda?”, comentou Fátima com sua plateia pouco antes de entrar no ar.

‘Encontro com Fátima Bernardes’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, após o ‘Bem Estar’. Com apresentação de Fátima Bernardes, o programa tem direção geral de Mauricio Arruda.