Fátima Bernardes recebe Ludmilla e ataca de funkeira

14:41 · 21.12.2016 / atualizado às 16:14

Fátima Bernardes atacou de funkeira no "Encontro", nesta quarta-feira. A apresentadora caprichou no visual, com direito a jeans rasgado, tranças, cordões e camiseta larga no melhor estilo hip hop. A justificativa para o look era a apresentação da funkeira Ludmilla, do hit "Sou Eu", que tem o refrão "A danada sou eu, eu, eu".

"Já fiz minha transformação. Estamos de corrente, acessórios, brilhos, trança e tênis! Achei superbacana você me propor isso (referindo-se ao desafio), mas quando eu olhei o clipe, porque eu topei sem olhar, pensei: 'Meu Deus, é muito rápido'. É difícil, gente", brincou Fátima.

Ludmilla elogiou a performance da apresentadora.