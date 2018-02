Fátima Bernardes posta foto com namorado em dia de exercício

16:30 · 25.02.2018 por Folhapress

Fátima e Túlio aproveitaram o domingo para fazer exercícios ( Foto: reprodução / Instagram )

Depois de muita diversão ao pularem Carnaval juntos em bloquinho carioca, o casal Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha resolveu fazer um momento 'saúde'. Neste domingo (25), a apresentadora postou em sua conta no Instagram uma foto com o namorado no Ibirapuera, em São Paulo.

"Para tudo sempre tem uma primeira vez. Exercício no Ibirapuera. Adoramos desafios", escreveu Fátima. Na foto, o casal aparece abraçado no parque paulistano.

Folia e transparência

Após trabalhar na cobertura dos desfiles das escolas de samba do Rio, Fátima Bernardes conseguiu curtir um bloco ao lado do amado, Túlio Gadelha. O pernambucano passou a maior parte do Carnaval em Olinda, mas viajou ao Rio no último dia de folia para ficar ao lado da apresentadora.

"Minha vez de conhecer o Carnaval dela", escreveu Túlio em imagens do bloco Cacique de Ramos. "Quem tira onda é ela", se derreteu o moço em um vídeo de Fátima sambando.

Na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Fátima Bernardes fez a apresentação com um look todo preto, com transparência no tronco, bem estruturado, e brilho na parte de baixo, uma saia até a altura dos joelhos.

Fotos do "modelito" publicadas pela apresentadora no seu Instagram renderam elogios entusiasmados. "Uauuu... MaraviLindaa! Arrasa!", disse um internauta. "Parecendo uma menininha de 20 anos. Linda", escreveu outra comentarista. "Nunca esteve tão maravilhosa", disse uma terceira pessoa.