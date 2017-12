Fátima Bernardes e namorado passeiam em praia no RN

20:45 · 18.12.2017 por Folhapress

Os dois passaram menos de duas horas no local e tomaram água de coco e comeram açaí ( Foto: Instagram/reprodução )

O fim de semana do casal Fátima Bernardes, 55, e Túlio Gadêlha, 30, teve um pouco de tudo. Caminhada pela praia, ida a restaurantes e o tradicional momento de sentar juntinhos para acompanhar o pôr do sol em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

O casal passou uma parte do fim de semana na Pousada & SPA Mi Secreto, que fica situada em frente ao mar de Gostoso, na Praia Ponta do Santo Cristo, para acompanhar o pôr do sol. Os dois passaram menos de duas horas no local e tomaram água de coco e comeram açaí.

São Miguel do Gostoso é uma vila de pescadores, que fica a cerca de 100 quilômetros do aeroporto de Natal (RN), com praias de areal interminável. Nesta segunda (18), Fátima Bernardes já estava de volta ao trabalho para apresentar seu programa matutino "Encontro com Fátima Bernardes" (Globo).

Namorado

Filiado ao PDT, Túlio Gadêlha é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco. O advogado viu a sua vida ser revirada depois que uma foto sua ao lado de Fátima Bernardes, apareceu na internet.

A primeira imagem do casal foi postada pela apresentadora da Globo em sua conta no Instagram. Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo.

Mas a primeira vez que foram flagrados juntos por paparazzo foi no começo de novembro. Na ocasião, os dois foram vistos num shopping no Rio de Janeiro.