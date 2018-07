Fãs fazem campanha para Mileide Mihaile participar de reality show

14:34 · 12.07.2018 / atualizado às 15:38

Campanha pede Mileide Mihaile em 'A Fazenda'

Antes mesmo de conceder entrevista à Antonia Fontenelle no YouTube, em que fala do término do casamento com Wesley Safadão e do pedido de redução de pensão do artista por conta do filho dos dois, Yhudy, já existia uma campanha entre os fãs de Mileide Mihaile para que ela integrasse o elenco do reality show "A Fazenda".

Depois do vídeo ser publicado, na terça-feira (10), a campanha se tornou ainda maior. Basta entrar no Instagram para ver hashtags como "mileidenafazenda" e "mileidemihailenafazenda10". Ela também já reúne mais de 2 milhões de seguidores na plataforma.

Perfis criados na rede social para especular sobre os próximos participantes do programa também fazem enquetes entre seus seguidores sobre a possibilidade da entrada de Mileide. O número é sempre alto quando questionado se o público a quer na atração.

Sigilo

Mesmo assim, pouco se sabe sobre a estreia do reality. "A Fazenda" está programado para começar no mês de setembro, ainda sem data definida. Outra novidade é que Marcos Mion será o novo apresentador, no lugar de Roberto Justus. Em 2017, a ex-BBB Flávia Viana foi a vencedora da 9ª edição do programa. Marcos Harter, também ex-participante do reality da Globo, foi um dos mais polêmicos do programa e chegou à grande final.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa da influenciadora digital que relatou que "Mileide está muito ocupada e sem disponibilidade para falar sobre o assunto". "A Mileide está focada nos trabalhos que ela já tem contrato e em assuntos pessoais".

Famosos no reality