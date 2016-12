Falida, Loretta abre o jogo para Vittorio

14:18 · 22.12.2016

Loretta ( Claudia Ohana ) e Vittorio ( Marcello Novaes) discutindo. Ele pergunta se ela saiu do casamento de mássimo sem dinheiro. ( Globo/Paulo Belote )

Quando resolveu voltar para o Brasil e se instalar em Arraial do Sol Nascente, Loretta (Claudia Ohana) estava, na verdade, em busca de um teto. Falida após a morte de Massimo (Simon Petracchi), o marido italiano, a enfermeira não tem outra alternativa e acaba abrindo o jogo para Vittorio (Marcello Novaes). Ela está, como dizem, com uma mão na frente e outra atrás. A revelação acontece depois de uma DR com o ex. O padeiro, que de bobo não tem nada, sempre se perguntou o motivo do retorno da ex-mulher. “Loretta, eu errei, você errou, nós ficamos dez anos afastados. Acabou. Se você quer tanto resgatar alguma coisa desse casamento, resgata o começo dele: quando a gente se entendia, se apoiava. Porque daí pra frente, ele foi um desastre completo. Vamos tocar a vida pra frente. Você é uma mulher bonita, rica, tem tudo pra viver...”, diz Vittorio.

Mas no momento em que Loretta afirma que não é bem assim, ele se toca. “Você está querendo voltar pra mim porque saiu do casamento com o Massimo sem um centavo, é isso? Fala, Loretta, é isso?”, insiste. A enfermeira então deixa de lado o orgulho e confirma as suspeitas de Vittorio. “É isso mesmo. Já que a gente vai ter uma conversa franca, é melhor que tudo fique esclarecido. O Massimo perdeu tudo. Eu só soube quando ele morreu, na reunião para a leitura do testamento. Eu saí de um casamento de 10 anos com a roupa do corpo e meia dúzia de joias. Se eu tiver de sair desta casa vou ter de vender as joias pra ter um teto sobre a cabeça. E não vai ser grande coisa”, confessa.

Vittorio fica pasmo com a revelação. “Então era por isso que você me queria de volta? Era só por dinheiro? Em que pessoa você se transformou?”, questiona. Ela garante que o retorno não foi apenas pelo dinheiro, mas por querer de volta o primeiro amor de sua vida. Vittorio rapidamente corta qualquer possibilidade de volta entre os dois. “Isso nunca vai acontecer. Mas, se eu te ajudar, se te der uma pensão, você assina o divórcio?”, propõe. Loretta fica de pensar na proposta.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de quinta-feira, dia 22. ‘Sol Nascente’ é uma novela de Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer com direção artística de Leonardo Nogueira.