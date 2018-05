Fábio Assunção é solto após pagar fiança de R$ 48 mil

10:02 · 04.05.2018 / atualizado às 10:28 por FolhaPress

A juíza Gabriela Marques da Silva Bertolli determinou na tarde desta quinta-feira (3) a soltura de Fábio Assunção, 46, e elevou o pagamento da fiança de R$ 30 mil para R$ 48 mil. O ator foi indiciado sob suspeita de embriaguez ao volante, e terá a sua habitação de motorista suspensa por um ano. Ele aguardará o processo em liberdade.

Por volta das 17h30 desta quinta-feira, a fiança determinada pela juíza foi paga e o Fabio Assunção foi solto logo depois.

A decisão da magistrada aconteceu durante a audiência de custódia realizada no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Durante o julgamento, Assunção se comprometeu a pagar a fiança no valor de 50 salários mínimos - atualmente, o salário mínimo é de R$ 954.

Assunção foi detido após bater seu carro contra outros dois nos Jardins. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado para a 78ª DP, na rua Estados Unidos, também nos Jardins.

A Polícia Militar afirmou que Fábio Assunção foi autuado por embriaguez ao volante e deveria pagar fiança no valor de R$ 30 mil para responder pelo crime em liberdade. Na ocasisão, o advogado do ator afirmou que Assunção não dispunha dessa quantia.

"Ele tinha se proposto a conseguir os R$ 30 mil, mas o delegado não quis esperar. Agora estamos indo para a audiência de custódia. Esperamos reverter essa situação de prisão", disse Balducci.

Acompanhado por seu advogado, Assunção deixou a delegacia por volta das 13h30 em direção ao fórum. As audiências de custódia permitem ao juiz a possibilidade de, frente a frente com a pessoa presa, analisar de forma mais cautelosa as circunstâncias da prisão.

Balducci afirmou que o exame toxicológico ainda não teve resultado, mas ele sustenta o argumento de que o ator não estava bêbado. Durante a parte da manhã, Assunção deixou a delegacia por volta das 8h40 e levado para o IML Central (Instituto Médico Legal), onde foi submetido a exame de corpo de delito. Ele retornou ao 78° DP por volta das 9h40.

De acordo com reportagem do UOL, ao retornar do exame o ator afirmou que havia ido a uma farmácia e a situação era lamentável. "Fui na farmácia e bati no carro da frente, foi só isso. Estou sendo levado de um lado para o outro. Não faço a menor ideia". [...] "Lamentável! Gente, preciso realizar o que está acontecendo, porque realmente é lamentável isso."

A PM informou que o ator apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente.

A Globo afirmou que a prisão de Fábio Assunção não afetará as gravações de "Onde Nascem os Fortes". As informações são do jornal Folha de S. Paulo.