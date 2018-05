Fábio Assunção é preso suspeito de dirigir bêbado e bater em dois carros

08:53 · 03.05.2018 / atualizado às 09:15

O ator Fábio assunção foi preso após bater em dois carros na Zona Oeste de São Paulo na manhã desta quinta-feira (3). De acordo com informações do portal G1, o fato teria ocorrido na Alameda Franca, no bairro Jardins, mas ninguém ficou ferido.

Ele foi encaminhado para o 78º Distrito Policial e autuado por embriaguez ao volante. Segundo a Polícia Militar, Fábio se recusou a realizar o teste do bafômetro mesmo apresentando sinais de embriaguez. Além disso, também teria se recusado a ir ao Instituto Médico Legal para fazer exame clínico.

Outro caso

Fábio Assunção já havia sido preso em outro ocorrido, em junho de 2017, durante uma festa de São João no Sertão de Pernambuco. No local, de acordo com a PM, ele agrediu pessoas e desacatou policiais. Na época, ele pagou fiança e foi liberado.