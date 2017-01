Ex-Pussycat Dolls é cotada para integrar Black Eyed Peas

14:06 · 17.01.2017 / atualizado às 14:36

Ex-Pussycat Dolls pode participar do retorno do Black Eyed Peas ( Divulgação )

Ex-integrante do grupo Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger está cotada para substituir Fergie na banda Black Eyed Peas. Ela tem mantido conversas com Will.i.am sobre o projeto de retorno do grupo, que deve ocorrer no meio deste ano, interrompendo um hiato iniciado em 2011, informou a Bang Showbiz, agência de notícias especializada em entretenimento.

"Toda vez que o Black Eyed Peas volta a se reunir, alguma coisa muda na indústria da música", disse Will.i.am, em referência ao momento de criação do projeto de volta da banda. Ele quer aproveitar o novo momento da indústria, marcado pelo crescimento da audição online de música em sites de streaming e o fechamento de lojas de discos.

Ele revelou que uma equipe de 50 pessoas estão cuidando do projeto de retorno da banda, mas evitou revelar quem seriam esses parceiros.

Sem citar a fonte, a Bang Showbiz informou que Nicole pode integrar o Black Eyed Peas. No começo dos anos 2000, ela chegou a ser cogitada para ser vocalista da banda, antes da escolha de Fergie. Depois que saiu do Pussycat Dolls, Nicole chegou a lançar carreira solo, estrelando clipes dançantes, cheios de sensualidade. Ela também participou como jurada do reality The X Factor nos EUA e no Reino Unido.