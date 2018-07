Ex-participantes do BBB Jéssica Mueller e Patrícia Leitte se reencontram no Ceará

08:46 · 16.07.2018 / atualizado às 08:48

A ex-BBB Patrícia Leitte publicou uma foto domingo (15), em seu perfil do Instagram, ao lado da também participante do Big Brother Brasil 18 Jéssica Mueller. As duas estão em Icó, interior do Ceará, onde prestigiaram a edição 2018 do Forricó, que aconteceu no fim de semana.

"Obrigada por ter vindo tão carinhosamente a minha terra Icó, todo mundo te amou", escreveu Patrícia na legenda da imagem.

"Adorei conhecer a cidade, e ver a cultura que deixa registros de um passado histórico", elogiou Jéssica, por sua vez, em sua rede social.

A cearense também publicou uma foto ao lado de Wesley Safadão, principal atração de ontem do evento.

Patrícia e Jéssica se envolveram em momentos diferentes com o participante sírio Kaysar Dadour, na última edição do reality da Globo, mas a amizade permaneceu após o reality show.