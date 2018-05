Ex-BBB Patrícia perde 8kg em um mês e diz estar revertendo rejeição

18:23 · 09.05.2018 / atualizado às 18:42

A ex-BBB cearense Patrícia Leitte perdeu 8kg em apensas um mês de dieta. Atualmente ela pesa 61kg, mas pretende chegar aos 55kg. Durante o confinamento no hotel e na casa do Big Brother Brasil 2018, Patrícia, que teve contrato renovado com a TV Globo até 2019, chegou a pesar 72kg.

A cearense afirma que os comentários preconceituosos em relação ao peso a prejudicaram no jogo. "Quando eu saí da casa do BBB, eu tomei um susto muito grande em relação ao que foi falado sobre o meu peso, porque as pessoas me chamavam de Peppa, de gorda, de obesa e isso foi uma coisa que eu notei que até me prejudicou dentro do jogo. Minha rejeição não foi só a questão do jogo, foi também a questão da gordura. E isso me entristeceu porque vivemos num país com milhares de obesos, pessoas que são depressivas devido a isso e que as pessoas deveriam apoiar e não tornar isso uma coisa ruim", diz.

Segundo ela, o problema estava nas pessoas associarem o excesso de peso dela à personalidade ruim. "Eu sempre fui bem resolvida comigo mesma, sendo cheinha, gordinha e nunca me achei feia por ser assim. A mulher tem que se sentir linda, independentemente de peso. O que me incomodou foi o fato das pessoas ligarem isso a minha personalidade. A falar que eu sou gorda ruim, como se gordura fosse coisa ruim. Tanto é que a cantora Solange Almeida, que foi super criticada na época que começou a cantar, me defendeu nas redes sociais. Ela foi em minha defesa porque ela também passou pelo que eu passei", ressalta Patrícia, revelando, ainda, que o emagrecimento dela era necessário, naõ só pela estética, mas também pela saúde.

"Eu não conseguia subir cinco degraus seguidos sem doer o meu joelho. O peso estava incomodando, pensei na minha saúde e na estética também e uni o útil ao agradável", afirma.

Mudança de cardápio

O processo de emagrecimento de Patrícia contou com uma consultoria fitness do Rio de Janeiro. Ela comenta que a ansiedade a faz comer bastante, inclusive na época do confinamento, mas que passou a ter mais consciência sobre a questão. "Comecei também a fazer atividades físicas dentro de casa mesmo, porque eu não tinha ânimo de ir para a academia. A questão também da substituição dos alimentos foi crucial", relata.

O cardápio de Patrícia passou a ter tapioca no lugar do pão, frango grelhado no lugar da carne vermelha e arroz integral, retirando o arroz branco. "Era esperado um emagrecimento de 5kg em um mês e eu superei todas as expectartivas com a disciplina, força de vontade e até a agenda corrida que ajudou muito". A cearense não sabe qual o percentual de massa magra e de gordura nos 8kg perdidos, mas acha que a maioria foi gordura.

A ex-BBB compartilha algumas dicas para quem deseja perder peso:

1ª Acredite que você pode, porque se você não acreditar que pode, você nunca vai conseguir;

2ª Não pense que fazer dieta é não comer coisas gostosas. Você pode comer coisas gostosas dentro de uma dieta. Tem que quebrar esse tabu de que comida que não engorda é ruim. É gostosa igual a outra;

3ª Fazer atividade da forma que você puder. Caminhada, academia ou, se não tiver tempo, faça alguma atividade física dentro de casa.

Contrato renovado

Além de festejar a perda de peso, Patrícia comemora a renovação de contrato com a TV Globo até 2019. Geralmente, a emissora escolhe alguns ex-BBBS para a renovação. Além dos finalistas, Gleice, Família Lima e Kaysar, Patrícia foi uma das selecionadas para a renovação.

"Quando você tem contrato renovado, significa que eles querem fazer alguma coisa a mais com você, querem te aproveitar em alguma coisa, que você tem um talento a mais, que você, com certeza, não foi uma pessoa que passou batido no jogo. É uma pessoa que eles querem ter na equipe Globo, porque a Globo não vai estender contrato com alguém que ela não tenha interesse", explica Patrícia, ao ser questionada sobre o significado da renovação de contrato para ela.

Além de seguir carreira como cantora e compositora, Patrícia tem se especializado para ser atriz. "Estou fazendo teatro, aula de dança e aula de canto. Quero muito ser atriz e trabalhar com teatro", completa.

"Consegui reverter rejeição"

Eliminada em uma paredão triplo, com o percentual de 94,26%, Patrícia entende que conseguiu reverter a rejeição que teve durante o programa da Globo. "Eu estou muito feliz porque, logo quando eu saí, as empresas não me procuraram para fazer nada e agora eu estou super requisitada para tudo, porque eu sou um exemplo de vitória. Eu saí do programa com uma rejeição e hoje eu consegui reverter aqui fora, mostrando a pessoa que eu realmente sou", admite.