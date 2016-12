Ex-BBB Munik quer casar em Fortaleza com noivo cearense no ano que vem

08:36 · 22.12.2016

Antes do casório, Munik e Anderson ainda vão oficializar o noivado com a família da jovem de 21 anos, o que deve acontecer na noite de Natal ( Foto: Reprodução / Instagram )

Apenas 11 dias após ser pedida em casamento pelo empresário cearense Anderson Felício, a ex-BBB Munik Nunes já deixou claro que quer agradar as famílias dos dois nubentes e vai se casar tanto em Goiânia quanto em Fortaleza.

A ideia de Munik é fazer a cerimônia religiosa na capital de Goiás e a civil no Ceará. Mesmo assim, ela garante que ainda não começou a planejar o evento. “Estamos querendo casar ano que vem, tudo indica que será no fim de 2017. Mas ainda não começamos os preparativos”, disse a morena em entrevista ao Purepeople.

A escolha do vestido de noiva, entretanto, já é uma preocupação para a modelo. “Estou dando um Google em alguns modelos, prefiro mais clássico”, revelou.

Antes do casório, Munik e Anderson ainda vão oficializar o noivado com a família da jovem de 21 anos, o que deve acontecer na noite de Natal, quando a família dela estará reunida. A data, aliás, é aguardada com expectativa por ela. “Já avisei pra minha mãe que quero rabada. Mas ela também vai fazer um pernil assado! No Natal vou sair da dieta, não consigo seguir", explicou a vencedora do reality show global.