13:43 · 12.10.2017 / atualizado às 13:46

Influenciadora digital Evelyn Regly ( Foto: Reprodução/Instagram )

Com quase 3 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, Evelyn Regly apresenta pela primeira vez em Fortaleza o espetáculo “Babados da Vida”, homônimo de seu canal do YouTube. A peça estará em cartaz nos dias 21 e 22 de outubro, às 19h, no Theatro Via Sul Fortaleza.

O espetáculo “Babados da Vida” traz a linguagem digital para o universo teatral, onde Evelyn Regly apresenta alguns de seus já conhecidos quadros de seu canal e fala de maneira irreverente de suas experiências, comportamento, relacionamento e do empoderamento feminino.

A peça foi desenvolvida e criada por Andrea Batittuci, que é uma das autoras do programa “Vai que Cola” e redatora final do novo programa da Multishow “A Vila” e também roteirista do novo filme de Paulo Gustavo; pelo escritor Márcio Araujo.

“Babados da Vida” promete ainda surpresas e conta também com a participação do ator Kakau Berredo, que já participou do canal “Porta dos Fundos”.

Serviço:

Evelyn Regly em Babados da Vida

Local: Theatro Via Sul )Av. Washington Soares, 4335 – Edson Queiroz)

Data: 21 e 22 de outubro

Horário: 19 horas

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia)

Pontos de venda: Bilheteria do Theatro Via Sul e no site Ingresso Rápido