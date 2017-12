Evaristo publica foto em estúdio de telejornal e diz que está 'de volta para a bancada'

18:24 · 21.12.2017 por Folhapress

O jornalista deixou a bancada do "Jornal Hoje" no dia 27 de julho, depois de 13 anos de trabalho ( Foto: Reprodução )

O jornalista Evaristo Costa, 41, surpreendeu seus quase 6 milhões de seguidores no Instagram ao publicar uma foto em que aparece em um cenário de telejornal e insinuar que está de volta à bancada.

"Plantão de Natal. De volta para a bancada", escreveu Costa, na legenda da imagem em sua rede social. Os internautas rapidamente começaram a especular a possível volta do jornalista à frente de algum telejornal.

Com um terno azul-escuro e uma gravata vermelha, Costa estava com o seu antigo visual de quando apresentava o "Jornal Hoje" (Globo), com Sandra Annenberg, por quase 13 anos.

Desde que se afastou da bancada do telejornal e se mudou para Londres, na Inglaterra, com a família no final de julho, Costa passou a usar barba.

Há dois dias, o ex-apresentador do "JH" publicou uma foto, ainda barbudo, para dizer que passaria o Natal e Ano-Nono no Brasil.

Saída do 'Jornal Hoje'

O jornalista deixou a bancada do "Jornal Hoje" no dia 27 de julho, depois de 13 anos de trabalho. Na Globo, estava desde 1998. Evaristo Costa substituído por Dony de Nuccio.

Costa afirmou que precisava descansar o corpo e a mente. "São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim", disse, à época de sua saída, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.