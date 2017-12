Evaristo Costa volta a apresentar telejornal em nova propaganda da Netflix

11:03 · 22.12.2017 / atualizado às 09:58 · 23.12.2017

O jornalista Evaristo Costa é o mais novo garoto-propaganda da Netflix. O ex-âncora do "Jornal Hoje", da Rede Globo, retorna à bancada de um telejornal, desta vez, para apresentar produtos do serviço de streaming. A novidade está repercutindo nas redes sociais.

Ontem (21), o apresentador havia postado em seus perfis nas redes sociais uma foto em que aparecia em um ambiente semelhante a um estúdio de telejornal, a imagem vinha acompanhada da legenda "Plantão de Natal. De volta para a bancada". Após a publicação, os seguidores do apresentador passaram a especular se ele estava realmente voltando ao jornalismo.

Na manhã desta sexta-feira (22), o mistério foi revelado. A Netflix divulgou no Twitter um vídeo em que Evaristo apresenta uma "notícia" sobre os acontecimentos do filme "Bright", nova produção da plataforma, protagonizada pelo ator Will Smith.

Não é a primeira vez que a Netflix Brasil usa uma pessoa influente nas redes sociais para promover suas produções. Em outras ocasiões o serviço de streaming já fez parceria com a apresentadora Xuxa, a cantora Gretchen, o cantor Fábio Jr. entre outros.