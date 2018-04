'Eu não imito, eu me inspiro', diz Wanessa sobre comparações com outras cantoras

16:22 · 29.04.2018 por Folhapress

A cantora fez seu retorno à música com "Mulher Gato" ( Foto: reprodução / Instagram )

Dias após lançar seu novo clipe "Mulher Gato", Wanessa veio a público desabafar sobre comentários dos "haters" que têm a deixado chateada.

A cantora usou seu Instagram para dizer que não "imita" ninguém, mas que se inspira em outras artistas.

"Decidi fazer um desabafo e crítica sobre essa comparação excessiva entre nós mulheres: muita gente desmerecendo uma para alavancar a outra, isso não pode mais acontecer - é desrespeitoso! Eu jamais voltarei a ser influenciada pelo machismo e sexismo que vem embutido nesses comentários maldosos! Vamos parar com isso! Não importa o que digam, nós mulheres devemos nos respeitar e se inspirar uma nas outras. A nossa luta é uma só!", escreveu Wanessa.

"Eu tenho visto no lançamento do meu novo trabalho, e aliás de todos os meus trabalhos: sempre as pessoas querem dizer que uma mulher imita a outra. Eu sempre tô imitando alguém, é engraçado isso. Então vou trocar a palavra e dizer que eu me inspiro, sim, em muita gente. Me inspiro na Sandy, na Anitta, na Ludmilla, na Claudia Leitte, na Ivete Sangalo, Paula Fernandes, Marilia Mendonça, Madonna, Beyoncé, Shakira, sabe porque? Porque elas são maravilhosas", desabafou ela em vídeo.

"Elas são fodas, talentosas, lindas, uma mulher quando vê uma mulher forte e foda, ela se inspira sim, porque não? E quem sabe um dia eu possa inspirar alguém também, trazer coisas boas para alguém como elas trazem para mim, como eu admiro o trabalho delas. Parem de tentar colocar uma contra a outra como se isso fosse ruim. É uma homenagem olhar para alguém. Mas a gente não consegue imitar alguém por mais que tente. Cada uma delas é única e eu também sou única. Vamos parar com essa coisa feia, vamos ver isso com bons olhos!", encerrou Wanessa.

A filha de Zezé di Camargo, que acaba de fazer show em São Paulo para alavancar o novo hit "Mulher Gato", teve sua postura elogiada e comemorada por fãs na rede social. "É incrível como as mulheres detonam as outras para justificar sua baixa estima. Isto da brecha para muitas coisas ruins. Todas podemos ser amadas respeitadas sem detonar ninguém!", escreveu uma seguidora.

Outro fã marcou Anitta no post, pedindo para ela fazer uma parceria com Wanessa. "Anitta, te amo, faz parceria com Wanessa!". "​Para alguns é fácil criticar e difícil elogiar. Ouça só o que te faz bem. Você é luxo, talento, é única!", consolou outro fã.