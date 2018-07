"Eu me amo com estrias e celulites", diz Solange Almeida ao posar de biquíni

22:39 · 09.07.2018 / atualizado às 22:40 por Folhapress

Solange Almeida declarou amor por seu corpo e criticou a "ditadura da beleza" em sua rede social. Em uma "aula" de autoestima e amor-próprio, a cantora de 43 anos comentou nesta segunda-feira (9) por que usa até três meias calças nos shows e celebrou as "estrias, celulites e flacidez" de seu corpo.

"Existe uma cobrança muito grande das pessoas. Se eu não usasse meias nos shows, logo apareceriam as juízas de plantão especialistas em redes sociais com adjetivos pejorativos, como 'sem noção', 'flácida' ou 'ela está passando vergonha no crédito em 10 vezes...'. Uso meias no palco, como você acha essencial sair para uma balada com cabelos escovados e maquiada. Faz parte da minha arte, do personagem do palco, totalmente o contrário do meu dia a dia que me faz ser aquela mulher natural!", escreveu Sol Almeida no Instagram.

"Ainda há gente que diz que meias saíram de moda! Ah, meu bem, tanta coisa saiu de moda e muita gente ainda insiste, inclusive essa ditadura da beleza! Eu já desencanei há um tempão sobre isso, você nunca será perfeita para ninguém. Meias apenas me dão sustentação e segurança", explicou a cantora.

"Para finalizar, quero dizer que eu me amo com minhas estrias, celulites e flacidez. E me sinto tão linda quanto a Sol do passado, que era obesa com 120 quilos e três partos na conta (claro que dei uma recauchutada e nunca neguei), mas depois de tanta coisa que a vida me ensinou, a mais importante foi a que um corpo lindo, uma mulher perfeita, é aquele que tem uma mulher feliz dentro dele. E essa mulher sou eu!", concluiu.