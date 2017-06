'Estresse me fez perder dois dentes da frente', diz Demi Moore

11:04 · 14.06.2017 por Folhapress

A atriz Demi Moore, 54, disse que perdeu dois da frente por causa de estresse. "Adoraria dizer que perdi andando de skate ou fazendo alguma coisa legal. Mas foi o estresse me fez perder os dentes da frente. Acho importante falar isso porque, provavelmente depois das doenças cardíacas, a segunda maior causa de morte na América é o estresse."

A revelação foi feita no programa "The Tonight Show", de Jimmy Fallon, nesta segunda (12).

Bem-humorada, a artista contou que o visual temporário agradou as filhas Rumer Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis. "Amaram me ver sem dentes. Elas acham que fico mais vulnerável e humana."

Aos que ousassem duvidar da estrela banguela, imagens. A atriz compartilhou uma foto ainda no consultório do dentista, mas já com um dos dentes no seu devido lugar. Além do clique, Moore compartilhou um vídeo em que aparece com a voz adulterada e com a cabeça distorcida.

NOVO FILME

A atriz está divulgando o longa "A Noite é Delas", comédia que estreia no Brasil dia 15 de junho.

Dirigido por Lucia Aniello, o filme conta a história de cinco amigas do colégio que se reúnem depois de 10 anos para uma despedida de solteira em Miami. A festa é interrompida quando acidentalmente elas causam a morte de um stripper.

Além de Demi Moore, Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer e Zoë Kravitz estão no elenco do filme.