'Estou perplexa', diz Graciele sobre pedido de casamento de Zezé Di Camargo

14:44 · 13.06.2017 / atualizado às 14:55 por Folhapress

O Dia dos Namorados é uma data que inspira muito os casais apaixonados. E não foi diferente com o cantor Zezé Di Camargo, 54, que planejou um jantar romântico para fazer o tradicional pedido de casamento a sua namorada, Graciele Lacerda.

O jantar aconteceu em um restaurante de Alphaville, bairro nobre do município de Barueri, na Grande São Paulo.

Graciele afirma que ficou perplexa com o pedido. "Estou perplexa. Ele me pegou de surpresa e olha que nem é disso. Ele sempre me surpreendendo. Te amo e vou te amar se Deus permitir, por toda minha vida!!"

Zezé di Camargo também comemorou o noivado do casal. "Ficamos noivos!". "Não existem barreiras contra um rio. Ele sempre chega ao mar. Não existem barreiras contra o amor. Ele sempre chega onde tiver que chegar", escreveu o cantor, em sua rede social.

Os dois oficializaram a união em maio de 2014 quando o cantor sertanejo postou uma mensagem em sua conta no Instagram assumindo o namoro com Graciele, até então apontada como affair de Zezé há muito tempo.

Na época, Zezé di Camargo estava terminando seu casamento com Zilu Camargo, com quem foi casado de 1982 a 2014.