'Estou na área e se me derrubar é pênalti', diz Alcione após receber alta

18:57 · 07.07.2018 / atualizado às 19:04 por FolhaPress

Alcione afirmou que em uma semana deve retomar sua rotina de shows e trabalho ( Foto: Reprodução / Instagram )

Bem-humorada, Alcione, 70, usou as redes sociais neste sábado (7) para anunciar que havia recebido alta hospitalar. A cantora estava internada deste a última terça (3), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro de angina instável, um bloqueio do fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o coração e que pode ocasionar um infarto.

"Olha eu aqui de volta pra casa e feliz da vida! O que eu tive foi que em um exame de rotina, deu uma alteração no meu eletrocardiograma e Dr Roberto Kalil Filho me convocou para vir logo para São Paulo e, claro, eu vim e fiz os procedimentos que tinha que fazer e agora eu estou bem", disse Alcione, em vídeo publicado em seu Instagram.

De acordo com o hospital, Alcione foi submetida a um cateterismo seguido de angioplastia para desobstruir a artéria, e a intervenção transcorreu bem. Os shows que ela faria neste fim de semana em Porto Alegre e na Feijoada da Unidos de Vila Isabel foram adiados.

A cantora também afirmou que em uma semana deve retomar sua rotina de shows e trabalho. "Daqui a mais uma semana estou de volta à vida de trabalho e é o seguinte: Estou na área e se me derrubar é pênalti!"

Por fim, Alcione agradeceu aos fãs, aos familiares, aos amigos e a classe artística que oraram por ela. "Muito obrigada! A oração tem uma força muito grande nesta vida que só Deus sabe e vocês também!

Em 2016, Alcione passou por um procedimento no coração no qual acoplou um stent (tubo que regula o fluxo sanguíneo).