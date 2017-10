Estilista dá detalhes de casamento de Marina Ruy Barbosa

10:31 · 12.10.2017 por Folhapress

Marina Rui Barbosa realizou diversas comemorações ao lado de Xandinho Negrão ( Marcos Mazini / GShow )

Uma das celebrações da união de Marina Ruy Barbosa não teve holofotes como a festa que o casal deu em Campinas neste sábado (7).

Antes da festança para amigos e celebridades, Marina e Xandinho Negrão fizeram uma cerimônia religiosa apenas para a família em Goiás, onde a família do noivo - agora marido - possui terras.

Sem holofotes, pouco se sabia sobre a solenidade até que o estilista Sandro Barros, um dos designers mais disputados entre casamenteiras da alta sociedade paulistana, mostrou fotos do vestido usado por Marina na ocasião.

"Marina Ruy Barbosa me deu a honra de vesti-la no seu dia abençoado. Foi lindo, numa capela, só a família", disse Barros na rede social Instagram em publicação feita nesta segunda-feira (9).

"Esse vestido teve 3 tipos de rendas feitas na Inglaterra, uma italiana, dois tipos de tule e muito amor. Ela merece", completou.

O casamento

A celebração do último sábado (7) foi a terceira do casal - a primeira foi na Tailândia e a segunda aconteceu em Goiás.

Na última festa, no interior paulista, Marina e Xandinho receberam convidados na casa do noivo. Titi, filha da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso, "roubou a cena" como uma das damas de honra da cerimônia.

Nesta terça-feira (10), Marina, que já começou a gravar a próxima novela das sete da Globo, "Deus Salve o Rei", embarcou com o marido para a África do Sul. Os recém-casados passarão uma semana em lua de mel no local.