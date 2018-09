Emicida compõe música inspirada em League of Legends

15:07 · 20.09.2018 por Folhapress

Emicida na final do League of Legends

O rapper Emicida, 33, fez uma composição especial para o game League of Legends, um multiplayer online que une estratégia de guerra e um universo mágico.

"É só um joguinho", apresentada pela primeira vez na final da segunda fase do CBLoL, dia 8 de setembro, brinca com a visão das pessoas que estão fora do universo gamer e julgam quem passa horas aprimorando as técnicas de jogo.

O convite foi feito pela Riot, desenvolvedora do jogo, que sabia da afinidade do rapper com o universo gamer. Para a composição, Emicida se empenhou e assistiu documentários e, claro, experimentar o jogo.

"A partir dessa pesquisa monstra, eu levantei essa rima aí, pensando em fazer um hino de homenagem mesmo, porque eu me vejo muito na trajetória dos moleques e a gente também vem de um lugar que foi muito desacreditado", disse ele.

Para o cantor, uma das motivações foi fazer uma composição que colocasse no centro o jogador, combatendo os estereótipos e julgamentos de quem não conhece o game. Nos últimos anos, jogos eletrônicos como League of Legend, Battlefild, Rainbow SixSiege e Counter Stryke passaram a ter campeonatos próprios e etapas nacionais -inaugurando a categoria de e-sports.

Para Emicida, embora existam diferenças entre um gamer e um rapper, também existem similaridades. "Quando a gente começou a fazer as batalhas de MC, muita gente riu, debochou e minimizou como se fosse uma coisa passageira, uma brincadeira de moleque. Daí quando eu canto no refrão que 'É só um joguinho', um dos motes mais velhos da comunidade, de cer

League os Legends

League of Legends (LoL) é um game de estratégia que conta com mais de 100 milhões de jogadores em todo o mundo. O CBLoL é realizado no Brasil desde 2012, com duas etapas por ano, e já passou pelo Maracanãzinho (RJ), Arena Allianz Parque (SP), Ginásio do Ibirapuera (SP) e Mineirinho (MG), onde mais de 8 mil pessoas acompanharam a Final, no ano passado. A audiência da decisão, em 2017, foi de 2,6 milhões de espectadores.