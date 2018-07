Em tratamento contra câncer, Ana Furtado se declara a Boninho: 'te amo'

14:54 · 12.07.2018 por Folhapress

Durante a viagem, Ana falou sobre os cuidados que deve ter ao tomar sol por conta da quimioterapia ( Foto: Reprodução/Instagram )

Ana Furtado segue aproveitando alguns dias de férias com a família em Ibiza, na Espanha. A apresentadora, que está fazendo tratamento para curar um câncer de mama, tem mostrado aos seus seguidores como está sendo a viagem e nesta quinta-feira (12) ainda compartilhou um momento de carinho com o marido, o diretor Boninho.

"Te amo", escreveu ela, na imagem em que aparece dando um beijo nele.

Recentemente, Ana falou sobre os cuidados que deve ter ao tomar sol por conta da quimioterapia.

"Para quem ficou preocupado sobre a minha exposição solar, quero dizer que estou sendo orientada pelos meus médicos, ficando no máximo 15 minutos no sol por dia com protetor 100 FPS em um horário adequado. Além do maiô com proteção solar e roupas e chapéu com o mesmo tratamento FPS", disse.