Em tom de piada, Falcão critica Pabllo Vittar: 'canta mais ruim do que eu'

08:50 · 20.12.2017 / atualizado às 08:51

O humorista e cantor Falcão causou burburinho nesta terça-feira (20), quando utilizou seu perfil oficial no Instagram para fazer piada com Pabllo Vittar, que vem fazendo sucesso no cenário nacional e possui milhões de seguidores nas redes sociais. Em uma postagem com a foto da drag queen, o cearense alfinetou a qualidade vocal da cantora e 'agradeceu' por ela cantar pior do que ele.

"Finalmente aparece na gloriosa MPB, depois de tanto tempo, uma criatura pra cantar mais ruim (sic) do que eu. Parabéns obrigado de nada", escreveu Falcão. A piada recebeu diversos comentários de internautas, que elogiaram e criticaram a postura do humorista. Até a manhã desta quarta-feira (20), mais de 1,1 mil pessoas já haviam se manifestado.

"O cara só falou a verdade. As letras das músicas são até legais, mas a voz é um horror", disse um internauta. "Não tem nada para fazer da vida e fica falando mal das pessoas", rebateu outro. Até o momento, Pabllo Vittar não se manifestou sobre o caso. Em seu perfil oficial no Instagram, que tem mais de 5,7 milhões de seguidores, alguns fãs já cobraram uma resposta.