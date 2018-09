Em sua primeira novela, Kéfera vive vilã louca por redes sociais

18:03 · 19.09.2018 por Folhapress

A web celebridade publicou uma foto caracterizada da sua personagem em 'Espelho da Vida'e fãs estão ansiosos pela estreia da novela ( Foto: Reprodução/Instagram )

Kéfera dá vida a vilã desastrada Marianne na nova novela 'Espelho da Vida', assim como a web celebridade, é famosa, abusa das tendências e está sempre prestes a postar algo em suas redes sociais. Além dessa coincidência, a youtuber diz que as duas são muito diferentes.

Segundo Kéfera, diferentemente de sua personagem , ela usa as redes sociais para compartilhar conteúdos sobre o feminismo e a aceitação do corpo da mulher.

Enquanto Marianne, personagem de Kéfera, flerta com o diretor de cinema Alain Dutra, interpretado com João Vicente de Castro, que tem namorada,

Já a youtuber, prega a sororidade entre as mulheres. "Quero postar, fazer stories e contar para o pessoal que me segue que esse tipo de atitude não é legal", diz Kéfera, que, para contento dos seus 11 milhões de inscritos no YouTube, vai continuar produzindo conteúdo para a plataforma enquanto grava cenas da novela.

Apesar da fama na internet, ela disse que o diretor Pedro Vasconcelos não sabia desse seu lado e a chamou para a novela após vê-la no cinema e no teatro. Nas telonas, ela já fez "É Fada!" (2016) e "Gosto Se Discute" (2017). No palco, peças como "Deixa Eu Te Contar", com Bruna Louise.

Em sua estreia em uma novela, Kéfera diz que foi bem recebida pelos colegas de elenco. Com a Vera Fischer, sua musa, o encontro aconteceu quando ela foi ao banheiro fazer xixi.

"Eu idealizava a Vera Fischer como uma musa, diva. Quando me dou conta, estamos almoçando juntas, ela engasga com uma farofa e começa a tossir, bater no peito e gritar 'porra, essa farofa'", conta Kéfera, aos risos.

A novela, escrita por Elizabeth Jihn e dirigida por Pedro Vasconcelos, trata de assuntos como espiritismo e reencarnação.

Com estreia prevista para o dia 25 de setembro, a trama tem como protagonista o casal Alain Dutra (João Vicente de Castro) e Cris Valência (interpretada por Vitória Strada).

Pela primeira vez como personagem principal de uma novela, João Vicente, conhecido pelos esquetes do Porta dos Fundos, diz que está "apavorado" com a responsabilidade que carrega.