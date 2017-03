Em segredo, George Michael doava milhões a instituições de caridade

15:48 · 26.12.2016 / atualizado às 15:52

O astro chegou a doar os royalties de suas músicas para ajudar em várias causas Foto: BEN STANSALL / AFP

Juntamente com as notícias sobre seu falecimento, surgiram informações sobre a generosidade do artista junto a instituições de caridade, em diversas causas.

Entre as instituições que George Michael dava suporte estavam Terrence Higgins Trust, que ajuda pessoas portadoras do vírus da Aids, Macmillan Cancer Support e a Childline, que oferece aconselhamento por telefone a jovens.

Esther Rantzen, fundadora da Childline, afirmou à imprensa britânica que o astro pop doou os royalties do hit "Jesus to a Child" à instituição, além de ter realizado diversas doações financeiras. "Ao longo dos anos, ele nos deu milhões e estávamos planejando para o próximo ano, como parte das celebrações dos nossos 30 anos, criar um grande show em sua homenagem", relatou.

Jane Barron, da Terrence Higgins Trust, disse que Michael fez diversas doações, inclusive concedeu os royalties de "Don't Let the Sun Go Down on Me", dueto gravado com Elton John em 1991.

As doações secretas do cantor beneficiavam não apenas instituições de caridade, mas pessoas com histórias que lhe comoviam. Horas após a morte de Michael, o apresentador do programa britânico "Pointless", Richard Osman, disse em uma publicação em seu perfil no Twitter que George Michael doou secretamente 15 mil libras (aproximadamente R$ 60 mil) a uma mulher que pedia ajuda para realizar um tratamento de fertilização in vitro.

Ainda no Twitter, uma pessoa afirmou ter sido voluntária com o astro em um abrigo para sem-teto.