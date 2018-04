Em entrevista a Fê Souza, Sasha diz que primeiro beijo foi horrível

12:01 · 30.04.2018 por Folhapress

O vídeo com a participação de Sasha foi publicado no canal de Fernanda na última sexta-feira (27) ( Foto: reprodução/Instagram )

Sasha Meneghel brincou de "Verdadeiro ou Falso", com direito à torta na cara, em um vídeo com Fernanda Souza no YouTube. Durante o jogo, as duas acabaram revelando que deram o primeiro beijo aos 13 anos.

"O meu foi em cena", contou Fernanda, casada há três anos com o cantor Thiaguinho. "Foi horrível também? O meu foi horrível", confessou Sasha, que namora desde dezembro Bruno Montaleone, o Johnny de "O Outro Lado do Paraíso".

A filha de Xuxa mostrou que é corajosa e que já pulou de paraquedas três vezes. "A primeira vez quem me empurrou do avião foi a minha mãe", lembrou Sasha. Veja:

Já Fernanda disse que fez sua primeira tatuagem aos 17 anos. A dupla acabou a brincadeira toda suja de torta.