Edson Celulari diz ter engordado 20 kg para interpretar cego de bem com a vida

16:02 · 05.05.2018 / atualizado às 16:09 por Folhapress

Edson Celulari vive cego em file ( Foto: Reprodução/Instagram )

Um pizzaiolo cego que mora no bairro do Bixiga, na região central em São Paulo, convive bem com a deficiência visual até que sua mulher pede que ele faça a cirurgia para poder enxergar. É com esse enredo que se desenvolve a trama, cujo o casal de protagonistas é Edson Celulari (Vitório) e a argentina Soledad Villamil (Clarice).

Escrito e dirigido por Paulo Nascimento, o filme "Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos" chegou na última quinta (3) aos cinemas brasileiros. Nascimento diz que a ideia surgiu ao descobrir que muitos dos deficientes visuais são bem resolvidos e não sentem vontade de enxergar.

Celulari afirma ter sido surpreendido pelo ponto de vista apresentado pelo roteiro, que aborda o universo da cegueira de forma otimista. "As pessoas veem os cegos como pessoas que vivem no escuro e precisam de ajuda. Mas o Vitório é um cego feliz e bem instalado em sua vida."

Para o cineasta, o filme traz ainda a deficiência visual como uma metáfora para retratar sentimentos e sua principal mensagem é a aceitação do outro. "Não mexam com as pessoas, deixem elas ser quem são."

O longa tem o futebol paulistano e a culinária italiana como elementos centrais de sua história. "Um pizzaiolo só poderia estar em São Paulo", afirma Celulari. O ator palmeirense de 60 anos diz ainda que ficou encantado com a força e a paixão da torcida do Corinthians, mas que não mudará de time por conta disto.

O elenco também conta com Leonardo Machado como Cleumar, o melhor amigo do protagonista, e Giovana Echeverria, que dá vida à filha de Vitório e Clarice.

Celulari, que engordou 20 kg para interpretar Vitório, começa em breve as gravações da próxima novela das sete, "O Tempo não Para", trama que substituirá "Deus Salve o Rei" na programação da TV Globo.

A novela de comédia contará a história de uma família rica cujo navio colide com um iceberg durante uma viagem à Europa. Anos depois, um bloco de gelo chegará ao Brasil trazendo a família congelada, que se chocará ao descobrir um novo mundo.