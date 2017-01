Ed Sheeran lança clipe do seu primeiro hit de 2017

14:53 · 31.01.2017 / atualizado às 15:10

Cantor britânico começa 2017 com dois novos sucessos ( Vevo )

Ed Sheeran começou 2017 bombando na parada mundial. Ontem, ele lançou o clipe de "Shape of You", seu novo sucesso.

No vídeo, ele encarna o lutador de boxe, no maior clima de Rocky Balboa, personagem clássico de Sylvester Stallone. Ed aproveita também para exibir seu corpo tatuado, já que aparece sem camisa.

Com 25 anos, o cantor começou janeiro lançando os dois primeiros singles do seu terceiro álbum de estúdio ("Divide"): "Shape of You" e "Castle on the Hill". Ed estourou, mundialmente, em 2014 com a música "Sing", primeiro single dele a alcançar o topo da parada britânica.

De lá para cá, o ruivo mais famoso da indústria pop não para de traduzir em melodias o gosto dominante dos fãs do gênero musical.