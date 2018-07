Dwayne Johnson diz não saber se estará no nono 'Velozes e Furiosos'

20:19 · 14.07.2018 por Folhapress

O ator Dwayne Johnson entrou para a franquia "Veloses e Furiosos" no quinto filme ( Foto: AFP )

O ator Dwayne "The Rock" Johnson, 46, afirmou na noite desta sexta-feira (13) que ainda não sabe se estará no próximo filme da franquia "Veloses e Furiosos", previsto para chegar aos cinemas em 2020.

"Acho que ainda estão escrevendo o roteiro", afirmou o ator já confirmado no spin-off da série de ação. Intitulado "Hobs e Shaw", no novo longa terá também Jason Statham, 50, e que deve ser lançado em julho de 2019.

Dwayne Johnson entrou para a franquia no quinto filme, mas passou a ser considerado dúvida para o nono, por conta de um desentendimento com Vin Diesel, 50. Fãs chegaram a especular, inclusive, que eles não teriam gravado cenas juntos no último filme.

"Tivemos algumas discussões, incluindo um importante cara a cara no meu trailer. E o que eu percebi é que temos uma diferença fundamental nas filosofias sobre como abordamos o cinema e a parceria", disse Johnson em entrevista à revista Rolling Stone, no ano passado.

O último filme de Johnson, "Arranha-Céu: Coragem sem Limite", estreou nos cinemas brasileiros nesta semana, seguindo a fórmula da maior parte dos filmes protagonizados por ele: ação com uma dose de comédia.