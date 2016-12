Dora termina com Tiago e deixa o caminho livre para Yumi

14:22 · 22.12.2016

Dora ( Juliana Alves ) e Tiago ( Marcello Melo Jr ) terminam o casamento ( Globo/Mauricio Fidalgo )

A atitude de Dora (Juliana Alves) pode ser surpreendente para muitas pessoas inclusive para Tiago (Marcello Melo Jr). Afinal de contas, quem é capaz de perceber que não há mais amor no casamento e deixar o caminho livre para o marido ser feliz? É justamente o que faz a caiçara. Ao perceber que Tiago virou um grande amigo, Dora é sincera ao revelar seus sentimentos para o pescador e ainda o incentiva a investir em Yumi (Jacqueline Sato). “Me emocionei com a preocupação de vocês comigo, só quis facilitar, abrir o caminho pra vocês. Mas eu errei. Não tinha nada que querer regular sua vida. Você que tem que resolver o que vai fazer dela. Só não demora demais, Tiago. A Yumi te ama. Escondeu por minha causa. Não é qualquer uma que ia fazer isso”, revela Dora.

Tiago confessa que está surpreso com toda a situação e admite que dificilmente outra mulher teria atitude semelhante. “Eu levei um susto quando você falou aquilo. Pra mim, a gente ia ficar junto pra sempre. Quando pensei em ficar sem você...sozinho...me senti pequeno, fraco, sem coragem de encarar qualquer coisa”, desabafa Tiago. Dora também explica que a decisão de abrir o jogo com o marido aconteceu depois que ela escutou a conversa entre ele e Yumi no bambuzal. “Eu aprendi, Tiago. Deus me ensinou do jeito difícil. Perder meu bebê, ficar meio doida, depois melhorar, ter que encarar essas dores, a endometriose. Eu só tinha dois caminhos. Ou ficava com raiva de tudo, do mundo, da vida... ou me pegava no amor. Aceitava e tirava o que tinha de bom. O teu amor”, diz Dora. Os dois se abraçam emocionados e com o aval da agora ex-mulher Tiago toma coragem para procurar Yumi na casa dos Tanaka e se declara para a filha de Mieko (Miwa Yanagizawa).

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de sexta-feira, dia 23. Sol Nascente é uma novela de Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer com direção artística de Leonardo Nogueira.