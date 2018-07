22:50 · 17.07.2018 / atualizado às 23:13

Daniel Lopes tem 41 anos e já fez carreira no exterior ( Foto: Reprodução/TV Globo )

A cearense Júlia Dantas foi a primeira participante a se apresentar na primeira noite de "Audições às Cegas" do "The Voice Brasil 2018", que estreou nesta terça-feira (17) sua sétima temporada.

A cantora escolheu uma música de Gonzaguinha para a apresentação e os quatro técnicos viraram a cadeira para ela. Júlia escolheu ser treinada por Ivete Sangalo, sua maior inspiração na música.

Formada em Direito, ela é tenente da Polícia Militar do Ceará, tem 30 anos, é casada e mora em Fortaleza. Na Polícia, montou um projeto de música, intitulado Acorde Arte, para crianças carentes. Atualmente o projeto atende 40 crianças e jovens com aulas de flauta e violão.

Carreira no exterior

Em seguida, foi a vez do público conhecer Daniel Lopes. O cantor, de 41 anos, se apresentou com a música “Girls Like You”, da banda Maroon 5. Os técnicos Carlinhos Brown e Lulu Santos viraram a cadeira, e o cearense escolheu Lulu para ser seu mentor.

O primeiro integrante do time Lulu já tem seis CDs e um DVD gravados. O cantor morou na Alemanha, fez carreira nos Estados Unidos e em 2012 voltou ao Brasil. Atualmente, ele se apresenta aos finais de semana com uma banda baile e tem também uma banda de pop e reggae.

Vale lembrar que a nova temporada do "The Voice Brasil" tem dois episódios por semana, às terças e quintas, sempre após a novela das 21h.