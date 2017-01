Divulgados os participantes da 17° edição do Big Brother Brasil; confira

18:27 · 18.01.2017 / atualizado às 18:36

Faltando cinco dias para a estreia, foram divulgados nesta quarta-feira (18) os 13 participantes da 17° edição do Big Brother Brasil. Pelo menos por enquanto, são esses os 'brothers' e 'sisters' que o público "espiará" pelos próximos três meses.

O programa deste ano, cujo primeiro episódio vai ao ar na próxima segunda-feira (23), promete novidades. No comando do reality, por exemplo, Tiago Leifert substitui Pedro Bial, que foi o apresentador nas 16 edições anteriores. Além disso, ainda há a expectativa de que mais pessoas possam entrar na casa mais vigiada do Brasil e fazer companhia aos 13 já divulgados.

Confira a lista com os participantes:

Vívian (AM) - 23 anos, advogada e Miss Amazonas e Miss Simpatia do Brasil em 2012.

Rômulo (GO/DF) - 39 anos, diplomata, triatleta e escritor.

Roberta (SP) - 21 anos, estudante de Serviço Social.

Pedro (SP) - 29 anos, jornalista e especialista em games.

Mayara (MG) - 26 anos, bacharel em Direito e pretende ser juíza.

Marinalva (PR) - 39 anos, paratleta e disputou os Jogos do Rio 2016.

Marcos (RS) - 37 anos, cirurgião plástico.

Luiz Felipe (AL) - 28 anos, comerciante.

Ilmar (MS) - 38 anos, advogado e cozinheiro.

Ieda (RS) - 70 anos, aposentada.

Gabriela Flor (BA) - 27 anos, bailarina.

Elis (DF) - 40 anos, comerciante.

Daniel (SP) - 41 anos, agente de trânsito.