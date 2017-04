Discursos de eliminação podem ser extintos no BBB17

16:10 · 21.01.2017 / atualizado às 16:12

O apresentador Tiago Leifert e o diretor-geral do Rodrigo Dourado ( Foto: Globo/Paulo Belote )

Nos últimos anos, os discursos de eliminação de Pedro Bial, até então apresentador do Big Brother Brasil, viraram atração a parte para os fãs do reality show. Com a troca do comando, que agora ficará com Tiago Leifert, a produção do programa vai anunciando aos poucos outras mudanças.

Conheça todos os participantes do BBB17

Rodrigo Dourado, diretor geral do BBB, confirmou que os discursos poéticos podem não existir mais e que eles só irão aparecer dependendo da ocasião de cada eliminação. "Os discursos surgiram depois. No início do programa, eles não existiam. Foram uma consequência dos combates. Agora vai ser a mesma coisa, vai depender do embate", explicou ao EGO.

Leifert está tranquilo com as mudanças. "Algumas eliminações podem pedir discursos, outras não. Vai ser algo natural, não tenho planos", disse.

A votação por região do Brasil nos paredões, que começou em 2016, também vai ser abolida. Os produtores perceberam que essa metodologia não fazia muita diferença no resultado, por isso o BBB voltará à votação tradicional.

O BBB17 começa na próxima segunda-feira (23), na Rede Globo.