Diana flagra beijo de Gui e Júlia

14:11 · 22.12.2016

Gui (Vladimir Brichta) ( Globo/Paulo Belote )

Apesar de estar no meio do processo de divórcio, Diana (Alinne Moraes) ainda fica abalada quando o assunto é Gui (Vladimir Brichta). A diretora artística da Som Discos quer se convencer de que não sente mais nada pelo roqueiro, mas sempre fica mexida quando está perto dele. Ao ficar sabendo que Lázaro (João Vicente de Castro) comprou sua antiga casa, a filha de Gordo (Herson Capri) procura o ex-marido e lhe oferece apoio.

Gui é educado com Diana, mas não se deixa envolver nem quando ela avança e o beija de leve na boca. "Eu te agradeço por ter vindo, mas agora eu preciso tomar banho, tenho um compromisso", diz Gui, cortando as intenções da ex-mulher. Diana fica cismada por não ter despertado desejo nele e resolve esperar na rua, para tentar descobrir se Gui está com outra.

Algum tempo depois, o roqueiro sai de seu prédio e vai em direção à casa de Nelson (Thelmo Fernandes) encontrar-se com Júlia (Nathalia Dill). Diana o segue e vê quando a professora de balé abre a porta para Gui. A mãe de Chiara (Lara Cariello) se aproxima da casa e, quando vai tocar a campainha, paralisa ao ver pela janela Gui e Júlia se beijando.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira, dia 22. ‘Rock Story’ é uma novela de Maria Helena Nascimento, com direção artística de Dennis Carvalho e direção geral de Dennis Carvalho e Maria de Médicis.