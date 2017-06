Di Ferrero, do NX Zero, diz que um dia a banda pode voltar com novas ideias

12:00 · 12.06.2017 por Folhapress

O vocalista do NX Zero, Di Ferrero, 31, afirmou que nesta segunda (12) que os integrantes continuam amigos e espera que um dia a banda volte com novas ideias.

"Seguimos amigos, da maneira como sempre foi, e só achamos necessário um tempo para cuidarmos de outros projetos e, quem sabe, voltar um dia com novas ideias", afirmou Di Ferrero, em nota.

Di Ferrero entrou na banda NX Zero em 2004, logo após a saída do então vocalista e fundador da banda, Yuri Nishida. A banda ainda é composta por Leandro "Gee" Rocha, Daniel "Dani" Weksler, Conrado "Caco" Grandino e Filipe "Fi" Ricardo.

O recesso não tem tempo determinado e cada integrante vai cuidar de projetos paralelos. A banda também vai cumprir a agenda de shows até o final do ano, além da gravação do DVD Norte, que será realizado na próxima quarta (14) na Audio, em São Paulo. A previsão de lançamento do novo DVD está marcada para setembro pela Deck Disc.

O anúncio da pausa da banda, criada em 2011, aconteceu no último sábado (10) no programa "Altas Horas", de Serginho Groisman. Di Ferrero afirmou que eles queriam cuidar de assuntos pessoais e que não houve brigas.

"A partir de dezembro vamos tirar um período sabático por tempo indeterminado, para nos dedicarmos as coisas de cada um", disse o vocalista.