Deborah Secco e filha são atacadas e ameaçadas na internet

14:04 · 17.01.2017 por Estadão Conteúdo

Deborah Secco é mãe de Maria Flor

A atriz Deborah Secco e sua filha Maria Flor foram vítimas de ataques na internet no último domingo, 15, em comentários em uma foto publicada pelo ator Bruno Gagliasso no Instagram. "Até eu matar a mamãezinha dela. Aí quero ver o que será dessa Maria Sapo Flor", escreveu um usuário. O dono do perfil também ofendeu Maria Flor xingando-a de "bochechuda filhinha do Diabo".

A publicação de Bruno Gagliasso, que também já foi ofendido por internautas, não menciona a atriz ou a filha dela, mas o agressor usou os comentários para marcar o perfil de Deborah na rede social e ameaçá-la.

"Todas as providências já foram tomadas em relação à este assunto. Agora, aguardamos que a Polícia faça o trabalho dela", informou a assessoria de imprensa da atriz após ser procurada pela reportagem.