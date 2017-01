De férias no Rio, Sasha curte verão com Bruna Marquezine

15:46 · 08.01.2017 / atualizado às 15:56

Após passar a virada do ano em Trancoso, na Bahia, Sasha está em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde curte o verão ao lado da amiga de longa data Bruna Marquezine. Na legenda da foto postada no Instagram em que aparece ao lado da atriz, a filha de Xuxa Meneghel escreveu: "Boas vibes".

Bruna Marquezine também registrou alguns momentos das férias com a amiga na praia. Em seu perfil no Snapchat, a namorada de Neymar aparece dando um susto em Sasha. "Caramba, Bruna, de novo?", reclamou a estudante de moda.

Sasha está morando em Nova York e cursa moda na conceituada Parsons The New School of Fashion.