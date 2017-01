Danielle Winits vai à delegacia e presta queixa contra Leo Dias

08:45 · 12.01.2017 / atualizado às 09:01

A confusão entre Danielle Winits e Leo Dias parece estar longe do fim. Nesta quarta-feira, 11, a atriz esteve na 14ª Delegacia de Polícia do Leblon, na zona sul do Rio, acompanhada de seu advogado, para prestar queixa contra calúnia e difamação.

À noite, ela voltou a usar o Instagram para um novo desabafo. Desta vez, sem citar o apresentador do "Fofocando", do SBT, Danielle publicou a imagem do termo circunstanciado que obteve na delegacia após reportar o caso e disse ter sido vítima de machismo - além de classificar o jornalista como "psicopata".

A publicação ficou pouco tempo no ar, e logo foi deletada pela atriz. Veja abaixo a íntegra do texto escrito por ela.

"'O que você permite é o que vai continuar'... E é com essa frase que COMEÇEI meu dia de hoje, ou melhor, que RECOMEÇEI a minha história enquanto mulher no mundo, e principalmente num país rendido e assombrado por tantos homens desprovidos do essencial: do respeito para com tantas de nós, mulheres que lhes trazem no ventre os presenteando com não menos do que a vida. NÃO MAIS permitirei abusos contra a MINHA MULHER! NÃO MAIS deixarei impunes a minha volta homens criminosos de qualquer natureza seja ela VERBAL ou de qualquer outra", escreveu.

"Sexistas, machistas, golpistas, mentirosos, ardilosos, psicopatas de qualquer vertente, mitônomos, isentos de caráter, imundos de essência. Vermes solitários abusivos, espalhados e ancorados em nossa sociedade com o objetivo único e EXCLUSIVO de serem vendedores baratos de um estereótipo criado por eles mesmos e por suas mentes enfermas para tantas de nós. Para esses doentes de alma que adoecem tantas de nós, sejamos nós ainda meninas ou mulheres independentes, mães, trabalhadoras, leoas, donas de nossas histórias, lutas e glórias, faço a partir de HOJE da minha vida uma batalha sem armas. Não necessito delas. Sou forte de vida. Sou imensa de amor e cercada dele".

"Não sou apenas a Danielle Winits. Sou DANIELLE WINITSKOWSKI DE AZEVEDO. Filha da Nadja e órfã do meu EXEMPLO DE HOMEM e de pai Ronaldo. Mãe do Noah e do Guy, brasileira, atriz, casada, vacinada, independente e feliz. Sigo em marcha vertical meu caminho como mulher, como um vetor que rasga as sujas máscaras covardes masculinas, e as joga no chão clamando por uma limpeza URGENTE! Sigo caminhando também com muita honra há mais de 20 anos como soldada do meu ofício que tanto amo e respeito, o qual me faz porta voz da minha classe artística SIM, e guiada pela crença que ainda tenho na palavra JUSTIÇA. Que ela se faça para mulheres difamadas, caluniadas, insultadas, abusadas verbalmente e/ou fisicamente e discriminadas de TODOS os cantos do mundo".

"RECOMECEM HOJE como EU e denunciem SEM MAIS pranto. Mulheres unidas e munidas de si mesmas em uma só voz, como em um só canto. Com todo meu amor, Danielle Winitskowski de Azevedo'" (sic), escreveu.

O caso

No início de janeiro, Leo Dias noticiou em sua coluna no jornal carioca "O Dia" que Danielle Winits alegou estar grávida para furar fila de um voo para Nova York no dia 30 de dezembro. A atriz negou e reclamou do jornalista nas mídias sociais.