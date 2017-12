Daniela Mercury será avó pela segunda vez

18:36 · 22.12.2017 por Folhapress

Daniela Mercury, 52, vai se tornar avó pela segunda vez. A filha mais velha da cantora, Giovana Póvoas, está grávida de uma menina chamada Mel. Daniela já é avó de Clarice, filha de Gabriel Póvoas, primogênito da artista.

A cantora afirmou que a chegada de Mel está sendo motivo de festa para a família inteira. "Eu e Malu estamos radiantes e ansiosas para sermos avós de novo. Cada neto tem um coração inteiro para ele", afirmou.

"A primeira neta veio quando eu tinha 43 anos. A segunda, uma menina também, renova a sensação desse amor tão grandioso. É como se eu pudesse sentir o amor nos meus braços, sólido, concreto, ainda mais nítido", disse ela para a reportagem.

Em 2013, Daniela anunciou seu casamento com a jornalista Malu Verçosa pelas redes sociais. "O mundo é para os corajosos", disse ela sobre assumir sua homossexualidade

A cantora baiana é mãe do músico Gabriel Póvoas e da bailarina Giovana, frutos do casamento com o engenheiro Zalther Póvoas. Além disso, com Malu, Daniela cria três filhos adotivos: Ana Isabel, Analice, e Márcia.