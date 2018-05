Daniela Mercury e Iza regravam jingle da Copa de 94 para Mundial da Rússia

21:24 · 06.05.2018 / atualizado às 21:35 por FolhaPress

Foto: Celia Santos/Reprodução Facebook

Daniela Mercury e Iza são as vozes brasileiras da música da Copa de 2018. A canção, patrocinada por uma marca de cervejas, é a mesma do jingle do mundial de 1994, realizado nos EUA e vencido pelo Brasil, que se tornou tetracampeão mundial de futebol.Em meio a especulações e spoilers durante a semana, o anúncio oficial foi feito neste domingo (6), no Museu do Futebol, em São Paulo, durante evento promovido pela marca de bebidas.

A música, entretanto, não é a oficial da Fifa, que já anunciou o hit "Colors", na voz do americano Jason Derulo, como canção símbolo do Mudial da Rússia de 2018 -a música, por sua vez, é patrocinada por uma marca de refrigerantes.

Em 2014, quando o evento foi realizado no Brasil - eliminado num histórico 7x1 contra Alemanha– a música tema do evento era a fraca "We Are One (Ole Ola)", cantada por Cláudia Leitte, Jeniffer Lopez e Pitbull.

LETRA SOFREU MUDANÇAS

"Vai Brasil, dá um show! Mete a bola na rede e mata a minha sede de gol. Mais um, mais um! Vamos lá, Seleção, enche o meu coração. Quero ser o tetracampeão" diz trecho da canção popularizada em 1994.

Para 2018 a canção sofreu pequenas mudanças, já que a seleção do Brasil busca, desta vez, o hexacampeonato.Na adaptação, o trecho citado acima termina em "quero ser o hexacampeão".

Na Rússia, sede do torneio de 2018, o Brasil estreia, sob comando do técnico Tite, no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov-do-Don.