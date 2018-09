Dado Dolabella cumprirá pena em regime aberto por insulto à ex-mulher

17:07 · 17.09.2018 por Folhapress

Dado Dolabella, 38, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta (14) a cumprir dois meses e 15 dias de pena em regime aberto. A decisão é para cumprimento da condenação do ator em um processo movido por sua ex-mulher, Viviane Sarahyba, em 2014.

A queixa se refere a um episódio de dezembro de 2010, quando Dolabella proferiu uma série de injúrias e ofensas verbais à Sarahyba. Na ocasião, ele deixava o filho na casa da modelo após ter passado o dia de Natal com ele.

Três dias depois, o ator voltou à residência para deixar o filho. No mesmo momento, Sarahyba estacionava o carro e, após uma discussão, a modelo correu para dentro de casa ao perceber certa alteração no comportamento de Dolabella. Ele, por sua vez, usou uma chave para riscar na porta do automóvel da ex-mulher as palavras "piranha" e "vadia".

Na decisão de 2014, a juíza Ana Paula Delduque Migueis Laviola de Freitas determinou que Dolabella pagasse o valor de R$ 600 para o conserto do carro e dois meses e 15 dias de pena -que foi suspensa mediante o cumprimento de medidas alternativas como não sair aos finais de semana, frequentar sessões de grupo reflexivo, prestar serviços à comunidade e não deixar o estado.

O ator, no entanto, se mudou para São Paulo enquanto cumpria a pena e não frequentou as sessões. A decisão da juíza na época foi de que, caso não cumprisse as medidas alternativas, a pena deveria ser cumprida em regime aberto.

No começo deste ano, Dolabella foi detido durante dois meses pelo não pagamento da pensão de um dos seus filhos, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos. Ele entrou com pedido de isenção de despesas, negado pela justiça do Rio de Janeiro, onde corria o processo.

Referente aos outros dois meses de pena em regime aberto, o ator deverá se apresentar a qualquer departamento de polícia em São Paulo após receber o mandato de prisão. Procurado pela redação, o ator não se manifestou até a publicação desta reportagem.