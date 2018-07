Cristiano Ronaldo estaria negociando reality show

09:33 · 06.07.2018 / atualizado às 09:36

O jogador português Cristiano Ronaldo estaria se reunindo com a equipe do Facebook para a criação de um programa. Ele e sua família seriam as estrelas de um reality show, estilo "Keeping Up with the Kardashians". As informações foram divulgadas pela "Variety".

Por 13 episódios, ele poderia receber cerca de R$ 40 milhões. A atração seria produzida pela Religion of Sports, responsável pelo programa Tom vs. Time, de Tom Brady.

Aos 33 anos, Cristiano está noivo de Georgina Rodríguez, com quem tem uma filha de sete meses. Ele também é pai de Cristano Ronaldo Jr., de 8 anos, de um relacionamento anterior, e os gêmeos Mateo e Eva, de 1 ano, gerados por meio de uma barriga de aluguel.