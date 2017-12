Criador de 'Os Simpsons' faz charge dando boas-vindas ao Mickey

15:16 · 14.12.2017 / atualizado às 15:40 por Estadão Conteúdo

Em um episódio exibido em 8 de novembro de 1998, a série já havia previsto a possibilidade da compra da companhia Fox pela Disney. ( FOTO: Reprodução/Twitter )

A aquisição de parte da 21st Century Fox pela Disney anunciada nesta quinta-feira (14), envolveu as empresas responsáveis pela distribuição de séries e animações ligadas à Fox. A mais famosa delas é a série 'Os Simpsons', no ar desde 1989 e recordista de episódios transmitidos na televisão americana.

Para 'comemorar' a aquisição, Matt Groening, criador de Os Simpsons, fez uma charge com Homer e Bart Simpson dando boas-vindas ao Mickey do único jeito que ele sabe: esganando o famoso personagem da Disney. A charge foi postada no Twitter por James L. Brooks, produtor da série.

"Os Simpsons dão 'oi' com respeito para o Mickey (já que ele é bem mais velho do que nós", escreveu Brooks. Na charge, Bart comenta: "Bem-vindo à família, cara!". Lembrando que, em um episódio exibido em 8 de novembro de 1998, a série já havia previsto a possibilidade da compra da companhia Fox pela Disney.